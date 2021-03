박겸수 강북구청장, 제102주년 3·1절 기념 도선사 타종식·손병희선생 묘소 참배

3·1절 맞아 도선사 타종식, 봉황각 방문 및 손병희선생 묘소 참배...코로나19 여파로 시민참여 대신 구 관계자들과 함께 3·1운동 기리는 행사로 갈음

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 1일 제102주년 3·1절을 맞아 선열들의 숭고한 희생정신을 기리는 행사를 가졌다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 구는 행사를 시민참여 없이 진행했다.

이날 행사는 박겸수 강북구청장과 구 관계자들이 함께 홍익인간 및 광명이세 이념 선양을 기원하기 위한 도선사 종각 범종 타종식을 가진 뒤 봉황각을 거쳐 3·1운동을 주도한 의암 손병희선생 묘소를 참배하는 방식으로 이뤄졌다.

봉황각은 의창수도원이라고도 하며, 손병희 선생이 일제에 빼앗긴 국권을 되찾기 위해 1912년에 세운 건물이다. 3·1운동의 발상지로 이곳에서 3·1운동 민족대표 33인 중 15인이 배출됐고 483명의 독립운동가가 양성됐다.

