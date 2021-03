[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 전문 브랜드 KFC가 1일 차킨을 1+1으로 제공하는 ‘올데이 치킨나이트’를 진행한다.

매월 1일마다 진행하는 올데이 치킨나이트는 본래 오후 9시 이후에만 진행하는 ‘치킨나이트’를 온 종일로 시간대를 넓혀, 치킨 메뉴를 시간대에 관계없이 1+1으로 제공하는 행사다.

올데이 치킨나이트를 이용하려면 KFC 매장을 방문해 키오스크 주문 또는 공식 앱의 딜리버리와 징거벨 오더를 통해서 ‘올데이 치킨 메뉴’를 주문하면 된다.

또 오는 8일까지 치킨과 버거, 사이드 메뉴를 합리적인 가격에 제공하는 다양한 할인 프로모션도 함께 진행한다. 커넬골드문버거 단품 구매 시 400원을 추가하면 트위스터를 제공한다. 핫크리스피치킨 3조각과 치르르블랙라벨치킨 3조각, 총 6조각을 약 35% 할인가인 9900원에 판매한다.

