산은, 성장금융 정책형 뉴딜펀드 26개 운용사 최종 선정

정시 3조원 목표로 조속한 결성 및 투자집행 추진

[아시아경제 박선미 기자] 한국산업은행 및 한국성장금융의 정책형 뉴딜펀드 2021년 정시 위탁운용사 선정 결과, 전체 3.2대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 26개사가 선정됐다.

지원분야별로는 투자제안형 11개사, 뉴딜성장형 3개사, 국민참여형 9개사, 인프라 3개사 등 총 26개사 3조원 규모이며, 뉴딜투자 가이드라인상 40개 분야가 모두 선정돼 전 분야에 걸쳐 투자가 이루어질 전망이다. 40개 분야를 세부적으로 살펴보면 지능형 데이터 분석 등 디지털분야가 약 77%, 친환경 소비재 등 그린분야가 약 23% 수준의 비중으로 선정됐다.

이번 출자사업은 운용사가 투자분야, 펀드규모 등 주요 출자조건을 자율적으로 제안할 수 있게 하고, 민간출자자 참여를 유도하기 위해 다양한 인센티브를 제공했다. 더불어 민간의 전문성과 창의성을 활용하면서도 다양한 뉴딜분야로 모험자본이 공급될 수 있도록 ‘한국판 뉴딜’에 대한 정책 목적 부합도 등을 평가에 반영했다.

특히, 6대 핵심 뉴딜산업 중 그간 민간 자체적으로는 투자가 다소 부족했다고 평가받던 그린뉴딜 ‘친환경·녹색산업’에도 3개사가 선정돼 종전에 비해 생산적 부문에 대한 투자범위가 더욱 확대됐다.

산업은행 관계자는 “선정된 운용사가 조속한 펀드결성을 통해 뉴딜 분야에 대한 투자를 개시할 수 있도록 조기결성 인센티브 등 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “아울러, 정시출자사업을 보완하는 수시출자사업이 3월 중 1조원 규모로 진행될 계획"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr