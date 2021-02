권준학 농협은행장 "헌신한 직원에게 감사"…우수부서와 'With CEO' 진행

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 지난달 26일 서울시 중구에 위치한 본사에서 사업추진 우수부서 직원을 격려하는 ‘With CEO’를 실시했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 디지털금융 혁신 성과를 이뤄낸 데이터사업부 직원을 대상으로 정부의 코로나19 방역수칙을 철저히 준수하며 진행되었다.

‘With CEO’는 ‘열심히 일하는 직원이 우대받는 문화 정착’을 목적으로, 매월 정기적으로 운영될 예정이며, 이는 평소 활발한 현장소통을 통해 탁월한 경영성과를 이끌어내는 권준학 은행장의 고객·현장중심 경영철학에 따라 기획되었다.

데이터사업부는 올해 1월 마이데이터 본인가를 획득하였고 작년에는 외부데이터 수집 기반의 실시간 고객반응 분석·대응 등의 혁신적인 성과를 이루었다. 권준학 은행장은 오찬 자리에서 직원들을 격려하며 “디지털 1등 은행을 위해 불철주야 헌신해준 직원들의 노고에 감사드리며, 열심히 일하는 직원들이 대우받고 자긍심을 갖고 업무에 임할 수 있는 조직 문화가 정착될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 권준학 은행장은 지난 2월부터 매주 목요일에 사내식당에서 중앙본부 책임자급 직원들과 조찬을 같이 하며 소통경영을 계속해 나가고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr