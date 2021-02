이베이코리아-소방청, 재난현장 '민간인 영웅' 포상 활성화

'119의인상' 활성화 업무협약

3년간 '히어히어로' 캠페인 통해 24억원 이상 지원

[아시아경제 조인경 기자] 이베이코리아가 지난 26일 소방청, 대한민국재향소방동우회와 업무 협약을 체결하고 '119의인상'을 활성화하기로 했다고 28일 밝혔다.

119의인상은 화재나 사고 등 각종 재난 현장에서 위험을 무릅 쓰고 다른 사람의 생명이나 재산을 보호하는 데 앞장 선 민간인에게 주는 상이다. 2018년부터 소방청이 공식적으로 시상해 현재까지 24명이 수상했다.

2019년 제주에서는 화재로 연기에 갇힌 장애인을 업고 나온 시민에게, 2020년 고흥에서는 구례 수해 지역에서 낚시보트를 이용해 고립된 주민 40명을 구조한 시민 등에게 각각 수여했다.

이베이코리아는 이번 협약을 통해 소방청이 지정하는 119의인상 수상자에게 포상금을 지원하는 등 의인상 활성화에 나선다. 소방청은 이베이코리아 직원들에 대한 소방교육을 지원하기로 했다.

소방청 이흥교 차장은 "이베이코리아의 119의인상 지원을 통해 자신의 생명을 아끼지 않은 민간 의인들에 대한 예우를 확대하고 국민들 사이에 공동체 의식과 안전 의식도 확대할 수 있을 것"이라고 전했다.

이베이코리아 커뮤니케이션부문 서민석 부사장은 "지난 3년 동안 우리 옆의 영웅 소방관들을 지원하는 데에서 한 발짝 더 나아가 민간인 영웅에 대한 지원으로까지 확대할 수 있게 돼 기쁘다"며 "3000만명에 달하는 G마켓-옥션 회원들에게도 이들 민간인 영웅의 활약상을 알리고 공동체 의식을 확산시키는 데 노력하겠다"고 말했다.

이베이코리아는 앞서 지난 2017~2019년 '히어히어로'라는 캠페인을 통해 상대적으로 열악한 지방직 소방관들에게 필요한 물품을 지원하는 등 총 24억원에 달하는 소방 지원 활동을 펼쳤다. 2020년 소방관 국가직 전환을 기점으로 앞으로는 소방청과 함께 국민 안전 가치를 고양하는 캠페인을 진행할 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr