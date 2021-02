노원구 공공도시텃밭 분양

5개 텃밭 480구획, 1세대 1구획 한정, 전산추첨으로 공정하게 ...3월2~5일 노원구청 홈페이지 접수, 추첨발표 3월12일

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 코로나에 지친 구민들에게 힐링의 기회 제공과 마을공동체 회복을 위해 공공 도시텃밭을 분양한다.

분양지는 5개 텃밭 480구획, 분양비는 텃밭에 따라 2만~5만원 선이다.

분양을 희망하는 경우 3월2일 오전 10시부터 5일 오후 6시까지 노원구청 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

노원구민만 신청이 가능하며 최대한 많은 이들이 혜택을 누릴 수 있도록 1세대 당 1구획으로 한정한다. 자동추첨의 방식으로 공정하게 선정, 3월12일 선정자를 발표할 예정이다.

분양은 일반분양과 특별분양으로 나누어 진행된다. 일반분양분은 4개 지역에 342구획으로 4월부터 11월까지 운영한다. ▲불암어울림공원 텃밭 97구획(상계동95-336) ▲경춘선숲길 텃밭 95구획(하계2동 주민센터 앞) ▲노원힐링 텃밭 126구획(남양주시 별내동2235) ▲모두의 정원 텃밭 24구획(상계동 노원에코센터)이다.

특별분양분은 '행복한 텃밭'으로 138구획(상계동1314)이다. 교통의 불편과 주차시설이 없는 관계로 분양대상을 상계 1동 거주자로 한정, 4월부터 7월까지 제한적으로 운영한다.

도시 텃밭은 노원구의 대표적인 친환경 정책 중 하나로 구민들에게 뜨거운 호응을 얻어왔다. 구는 도시텃밭을 통해 사회적 거리두기로 답답함을 느꼈을 구민들에게 여가와 체험활동 공간을 제공, 이웃 ·세대 간 소통의 기회를 마련한다는 계획이다.

오승록 구청장은 “땀과 노력의 결실을 맛 볼 수 있는 텃밭 가꾸기를 통해 코로나 19로 지친 마음을 힐링하는 시간을 가지길 바란다”고 말했다.

