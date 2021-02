이번주 휘발유 리터당 1473.3원…14주 연속 상승

국내 석유 제품 주간 가격동향

[아시아경제 주상돈 기자] 이번주 휘발유 판매가격이 1리터당 1473.3원을 기록하며 14주 연속 올랐다.

27일 한국석유공사에 따르면 2월4주 주유소 휘발유 리터당 판매가격은 전주 대비 10.2원 오른 1473.3원으로 14주 연속 상승했다.

알뜰주유소의 평균가격이 1445.7원으로 가장 낮았고, GS칼텍스 주유소가 가장 높은 1480.5원을 기록했다.

최고가 지역인 서울 휘발유 가격은 전주 대비 11.0원 상승한 1559.4원으로 전국 평균 가격 대비 86.1원 높은 수준을 보였다. 최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 전주 대비 7.3원 상승한 1447.5원으로 전국 평균 가격 대비 25.9원 낮은 수준이다.

이번주 경유 판매가격은 전주 대비 10.0원 상승한 1273.3원을 기록했다. 알뜰주유소의 평균가격이 1244.9원으로 가장 낮았고, GS칼텍스 주유소가 가장 높은 1280.9원/ℓ을 기록했다.

국제유가는 골드만삭스, 모건스탠리 등의 투자은행의 금년 3분기 유가 상향 예측과 미국 한파로 텍사스주 원유 생산 차질, 원유생산 감소 등으로 상승세를 기록하고 있다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr