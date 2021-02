김경수 가덕도 신공항 특별법환영 "동북아 복합물류 플랫폼 거듭날 것"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 김경수 경남도지사가 ‘가덕도 신공항 건설을 위한 특별법’이 국회를 통과한 것과 관련해 환영의 입장을 밝혔다.

김경수 지사는 26일 국회의 가덕도 신공항 건설 특별법 통과에 대해 "입지 선정을 위한 오랜 갈등의 종지부를 찍고 첫발을 내디뎠다"며 환영했다.

김 지사는 "부·울·경이 한목소리로 힘을 모았고, 지역 경제계와 많은 시·도민, 국회의원이 함께한 결과"라며 "힘을 모아준 경남도민과 부산·울산 시민에게 감사하다"고 밝혔다.

그러면서 "입지 선정을 위한 오랜 갈등의 종지부를 찍고 가덕도 신공항이 첫발을 내디뎠다"면서 "가덕도 신공항에 대해 제기되는 문제는 국회 국토교통위 법안 심사 과정에서 전문가와 치열한 토론을 거쳐 이미 검증하고 정리한 문제"라고 일축했다.

김 지사는 "새롭게 만들 가덕도 신공항은 경제 신공항으로 항만과 공항, 철도가 연계되는 스마트 복합물류 시대를 이끌게 될 것"이라며 "기존의 부산신항, 새롭게 들어설 진해 신항과 연계한 공항과 항만 배후 도시를 집중 육성하겠다"고 강조했다.

그는 "배후 도시의 경제특구를 통해 고부가가치 물류 가공 산업이 동남권 메가시티의 미래 성장동력이 될 수 있도록 하겠다"면서 "부·울·경이 동북아 스마트 복합 물류 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 공항과 항만을 중심으로 도로, 철도, 해상교통 등 광역 교통망도 차근차근 확충해 가겠다"고 의지를 표명했다.

끝으로 "이제는 속도가 중요하다"라면서 "정부와 부산, 울산과 적극적으로 협력해 가덕도 신공항 조기 착공, 조기 완공을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

