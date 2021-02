전남도교육청-서울시교육청, 농어촌유학 환영식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 서울 초·중학생 82명이 전남 학교로 전학해 자연을 체험하는 농어촌 유학이 본격적인 활동에 들어갔다.

전남도교육청과 서울시교육청은 26일 오후 순천만생태문화교육원에서 ‘전남 농산어촌 유학 유학생 환영식’을 열고 서울 학생을 교육 가족으로 맞이했다.

이날 환영식은 장석웅 교육감과 조희연 교육감을 비롯해 교육청 관계자, 농촌 유학 참가 학생, 학부모 등 40여 명이 참석했고, 허석 순천시장, 허유인 순천시의회 의장, 유성수 전남도의회 교육위원회 위원장 외 다수의 도의원이 자리를 함께해 자리를 빛냈다.

전남도교육청과 서울시교육청은 지난해 12월 7일 전남 학교에서 생태 친화적 교육을 받을 수 있는 유학프로그램을 공동 추진하기로 업무협약을 맺고, 서울 지역 초·중학생을 대상으로 유학생을 모집한 결과 초등학생 66명, 중학생 16명 등 모두 82명이 전학을 결정했다.

이 중 가족 전체가 이주해 생활하는 ‘가족체류형’이 55명으로 가장 많고 학생이 농가에서 생활하는 ‘농가형’은 24명, 해당 지역 유학센터에서 생활하는 ‘센터형’은 3명이다.

이들은 전남 지역 20개 학교(초 13, 중 7)에 배정돼 내달 개학과 함께 수업받을 예정이다. 배정된 학교는 순천과 화순·강진이 각 3개교, 담양·곡성·영암·신안이 각 2개교, 장흥·해남·진도 각 1개교다,

전남 학교에 전학한 서울 학생들은 최소 6개월 이상 생활하면서 현지 학생과 더불어 소규모 개별화 수업을 받는다. 또 전남의 친환경 식자재 등 건강한 급식을 받아 생태환경이 잘 보전된 마을에서 성장하게 된다.

환영식 후 장석웅·조희연 두 교육감은 유학 운영 농가인 순천 이화서당과 유학 운영학교인 낙안초등학교, 유학 가족이 생활하는 농가를 방문해 인증패를 수여했다.

장석웅 교육감은 환영사를 통해 “전남의 깨끗한 자연환경은 서울 학생들에게 최적의 생태교육 공간을 제공할 것”이라면서 “이곳에서 전남의 친구들과 손잡고 우정을 쌓아 미래사회의 주역으로 성장하기를 소망한다”고 말했다.

조희연 교육감은 “전남도교육청이 최선을 다해 농산어촌 유학을 추진하고 정성껏 준비해준 데 대해 감사하다”며 “‘흙을 밟는 도시 아이들’이 자연과의 회복을 만들어가는 생태 시민으로 성장할 수 있기를 바란다”고 말했다.

