국민은행, 학습멘토링 ‘대학생 봉사단’ 온라인 발대식 개최

KB국민은행이 청소년의 꿈과 희망을 응원합니다!



[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행이 '청소년의 멘토 KB! 학습멘토링 대학생 봉사단’ 온라인 발대식을 개최했다고 26일 밝혔다.

이 사업은 학습교육 및 문화체험 활동을 지원하는 프로그램이다. 앞으로 일 년간 160명의 대학생 봉사단이 320명의 중학생을 대상으로 화상 교육 시스템을 활용해 주 2회 학습멘토링을 진행한다.

2007년부터 시작된 학습멘토링 사업은 지금까지 3000여명의 대학생 봉사단이 멘토로 참여해 전국 4000여명의 청소년에게 15만여 시간의 학습교육 및 문화체험 활동을 지원해왔다.

이날 발대식에 참석한 박예섬 봉사단원은 “학습멘토링 활동은 지난 일 년동안 중학생 멘티가 올바르게 성장하고 변화하는 모습을 볼 수 있었던 귀중한 경험이었다” 며 “더욱 발전된 멘토링으로 학생들의 기초학습 향상에 도움을 주겠다” 고 지난해에 이어 올해에도 봉사단원으로 선발된 소감을 전했다.

김진영 KB국민은행 브랜드ESG그룹대표는 “학습멘토링 사업은 미래 시대의 두 주인공인 대학생 봉사단과 중학생 청소년이 만나 학습하고, 소통하며 함께 성장한다는 것에 큰 의미가 있다” 며, “KB국민은행과 함께 청소년들이 건강하고 올바르게 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 되어주길 바란다”고 밝혔다.

