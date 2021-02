임준택 수협중앙회장이 26일 서울 송파구보건소에 마련된 선별진료소 인근에서 열린 '코로나19 극복 착한선물 나눔 캠페인'에 참석해 의료진에게 수산물을 전달하고 있다./강진형 기자aymsdream@

