코로나19 첫 백신 접종현장 방문한 이철우 경북도지사 "터널 지나는 신호탄"

경북도내 첫 접종자는 애명노인마을 사무국장 이상국씨

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사는 26일 오전 9시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 아스트라제네카(AZ) 백신 도내 첫 접종현장인 안동시보건소를 방문, 접종자와 보건소 관계자를 격려하고 현장의견을 청취했다.

도내 백신 첫 접종자로 지명된 애명노인마을에 근무하는 사무국장 이상국(47)씨는 "입소 어르신들의 안전을 위해서 백신 접종을 하는 것이 당연하다고 생각했다. 접종을 통해 보다 안전한 환경에서 안심하고 어르신을 돌봐 드릴 수 있을 것 같다"는 소감을 피력했다.

이철우 도지사는 "오늘은 코로나19 백신 첫 접종이 있는 날로 이제 코로나19의 어두운 터널을 지나 일상으로 돌아가는 신호탄을 쏘아올렸다"며 "도민들께서도 집단면역 형성을 위해 접종 순서가 되면 빠짐 없이 접종받아 달라"고 당부했다.

한편, 경북도는 26일부터 요양병원·시설, 정신요양·재활시설 433개소 65세 미만 입소자 및 종사자 2만600명을 대상으로 AZ 백신을, 3월중 코로나19 치료병원 6개소와 종사자 1822명 등 총 439개소 2만2422명에 대해 접종한다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr