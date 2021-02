[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆씨에스베어링=종속회사인 베트남 법인에 대해 111억원 대여 결정

◆이원컴포텍=93억원 규모의 전환사채 청구권 행사

◆코스나인=제3자 배정 유상증자로 최대주주가 아이큐어로 변경

◆이화전기=액면가 200원인 보통주 10주를 1주로 무상 병합하는 감자 결정

◆유니슨=강원도 양양풍력발전단지 유지 보수와 관련해 285억원 규모의 계약 체결

◆모트렉스=전환사채와 관련 78억원 규모의 장부상 평가 손실 발생

◆지티지웰니스=전환사채와 관련 19억원 규모의 장부상 평가 손실 발생

◆뉴로스=9억 5000만원 규모의 전환사채 청구권 행사

◆코아스템=전환사채와 관련한 105억원 규모의 장부상 평가 손실 발생

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr