"평균 스윙 스피드 골퍼에게 최적화된 신무기."

타이틀리스트의 초경량 TSi1 메탈 라인(사진)이다. 헤드부터 그립까지 초경량 설계가 적용돼 높은 런치각과 압도적인 비거리를 자랑한다. 드라이버는 특히 개선된 공기역학 디자인이 시선을 끌고, 무게 중심은 페이스 중앙 가까이 재배치했다. 페이스는 신소재 ‘ATI 425’다. 이전 드라이버 대비 40g이나 가볍다. 헤드 스피드가 상대적으로 느린 골퍼들이 비거리를 낼 수 있는 동력이다.

페어웨이우드는 무려 40~50g 경량화에 성공했다. 뛰어난 관성모멘트(MOI)가 일관성 있는 볼 비행과 향상된 컨트롤을 구현한다. 하이브리드 역시 큰 헤드와 솔(Sole) 사이즈로 우드와 비슷한 외관이다. 어드레스에서 심리적으로 편안한 동시에 낮은 무게 중심이 관용성으로 이어진다. 전국 공식 클럽 대리점에서 구매할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.