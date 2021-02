아이오닉 5, 첫날에만 약 2만5000대 사전계약…역대 최다

[아시아경제 황윤주 기자] 현대자동차가 지난 23일 선보인 첫 전용 전기차 '아이오닉 5'가 사전 계약 첫날 약 2만5000대를 기록한 것으로 알려졌다.

25일 업계에 따르면 아이오닉 5는 사전계약 첫날인 이날만 약 2만5000대의 계약이 들어오며 올해 연간 판매 목표(2만6500대)에 육박한 것으로 알려졌다.

이는 지금까지 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 10,000 등락률 +4.26% 거래량 1,562,697 전일가 235,000 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세현대차-LG, '1조 코나EV 리콜비용' 두고 갈등 close 그룹이 출시한 역대 모든 모델의 사전계약 첫날 기록을 갈아치우는 수준이다. 이전까지는 지난해 8월 출시한 4세대 카니발(2만3000대)이 최다였다.

아이오닉 5의 가격(전기차 세제 혜택 전, 개별소비세 3.5% 기준)은 익스클루시브가 5000만원대 초반, 프레스티지가 5000만원대 중반이다.

최대 300만원의 개소세 혜택과 구매보조금(서울시 기준 1200만원)을 반영하면 롱레인지 익스클루시브 트림은 3000만원대 후반의 금액으로 구매할 수 있을 것으로 보인다.

