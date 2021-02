조선대 LINC+사업단, 광주권 우수 가족회사 교류회 성료

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 LINC+사업단은 최근 ‘2021 광주권 LINC+사업단 우수 가족회사 교류회’를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 교류회는 코로나19로 인해 비대면 방식으로 진행됐으며, 광주권 LINC+사업단 산하 가족회사와 관련 기관 관계자 등이 참석했다.

교류회에선 4차년도 LINC+사업단 산학협력의 성과를 확인하고 지난해 한 해 동안 고생한 우수 가족회사를 격려하는 자리가 마련됐다.

교류회는 사회자의 오프닝 안내를 시작으로 광주권 3개 대학 LINC+사업단장 인사말과 샌드아트 퍼포먼스, 우수 가족회사 감사패 및 상품 전달식 등 순으로 진행됐다.

또 가족회사 대표 인터뷰 영상 시청과 함께 우수 가족회사 중 조선대 LINC+사업단에 바라는 점을 참신한 영상으로 표현한 기업, 코로나 19 상황임에도 좋은 성과를 보인 기업에 시상하는 해피어워즈 시상식도 열렸다.

교류회 마지막 순서로 김용섭 날카로운 상상력 연구소장의 ‘코로나19 이후의 기업이 가야 할 방향’이라는 주제의 초청 강연이 이어졌다.

김춘성 조선대 LINC+사업단장은 “이번 교류회는 광주권 LINC+사업단과 가족회사 간 화합의 장을 마련해 고생한 우수 가족회사에 격려와 감사의 마음을 전할 수 있는 좋은 시간이었다”고 말했다.

