여수시 “여수국가산단 안전사고 방지” 공장장 및 기관장 회의 열어

안전관리 우수기업 4곳, 유공자 9명 표창

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수시(시장 권오봉)는 최근 여수산단의 잦은 안전사고 방지 대책마련을 위해 전날 오후 시청 회의실에서 ‘여수산단 공장장 및 기관장 회의’를 열었다고 25일 밝혔다.

이날 회의에는 권오봉 시장을 비롯해 여수산단 입주기업 주요 공장장과 유관기관장, 공무원 등 50여 명이 참석했으며, 최근 잦은 사고 발생에 따른 여수국가산단 안전관리 방안을 공유했다.

회의에 참석한 고용노동부 여수지청장은 「중대재해처벌법 」주요사항을 공장장들에게 설명하며 안전을 당부했고, 한국가스안전공사 전남동부지사에서는 여수산단 고압가스 안전 확보방안에 대해 설명하며 안전을 거듭 강조했다.

권 시장은 회의를 마치며 “여수산단의 환경과 안전에 대한 신뢰 확보 노력은 비용 낭비가 아니라 투자”라고 강조하며, “이에 발맞춰 우리시도 여수석유화학 안전체험교육장 건립, 여수산단 통합안전체계 구축 사업 및 민관협력 거버넌스 구축 등 다양한 활동을 전개하고 있다”고 설명했다.

또한 회의에 앞서 지난해 안전관리 우수업체 4곳과 유공자 9명을 선정해 표창하는 시간도 가졌다.

올해는 한화솔루션(주), 금호석유화학(주), ㈜덕양에너젠, ㈜SPG수소가 수상의 영예를 안았다.

시 관계자는 “여수산단 및 유관기관과 긴밀한 협력체계를 구축해 안전한 여수를 만들기 위해 적극 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr