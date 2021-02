김해시, 원도심 동상, 회현, 부원 통합 추진 본격화

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 원도심인 동상동, 회현동, 부원동의 행정동 통합 추진을 위해 통합추진위원회를 구성하고 25일 시청 소회의실에서 첫 대면식을 개최했다고 25일 밝혔다.

교통, 통신의 발달로 소규모 행정동 운영의 필요성이 낮아져 인구수 1만명 안팎의 동일 생활권인 3동의 행정동 통합 필요성이 높아져 왔으나, 2007년, 2013년, 2018년 총 3차례의 여론 수렴 당시 주민 간의 의견 불일치로 인해 통합 추진이 어려웠다.

그러나 지난해 9월 여론 수렴에서는 원도심 발전을 위해 대승적 차원에서 통합을 추진하자는 여론이 높아짐에 따라 통합을 위한 기본계획을 수립했고, 본격적인 논의를 위한 통합추진위를 구성해 첫 대면식을 했다.

허성곤 시장은 “주민 화합과 원도심 전체의 발전을 위해 통합추진위원들의 많은 조언을 바라며 성공적인 통합을 위해 모두 함께 힘을 모았으면 한다”고 전했다.

