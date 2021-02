[아시아경제 황윤주 기자] ▲ 홍광수씨 별세, 홍기돈(가톨릭대학교 교수)·기상·은경씨 부친상, 김주남(롯데면세점 상무)씨 장인상, 김남연·김지은씨 시부상 = 25일, 제주시 에스중앙병원 장례식장 제3분향소, 발인 28일 오전 6시 30분. ☎ 010-9376-5088

