봄철 안개 대비…5월까지 선박안전 집중점검

여객선·소형 어선 설비 일제 점검

요트·낚싯배 등 구명조끼 미착용 집중 단속

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 봄철 해양 안개 때문에 생기는 선박 충돌이나 바다낚시 사고 등을 예방하기 위해 다음달부터 오는 5월까지 봄철 해양사고 예방대책을 시행한다고 25일 밝혔다.

우선 지방자치단체, 한국해양교통안전공단과 함께 10t 미만 어선 1500여척을 대상으로 항해·기관설비를 점검한다.

전국 연안여객선에 대해서는 현재 운항하는 161척 전부를 대상으로 소화·구명설비 상태와 항해·기관 시설을 확인한다.

충돌이나 좌초 사고가 자주 일어나는 선박에 대해 가상현실(VR) 장비를 활용한 선원 교육을 하고 선박 내 작업안전수칙 이행 여부를 점검할 예정이다.

요트나 낚싯배 등 레저용 선박에 대해서는 해양경찰청을 중심으로 무면허 조종, 무질서 운항, 구명조끼 미착용 등에 대해 집중 단속한다. 기관 점검과 장비관리 교육도 지원할 예정이다.

해수부는 지난달 화물창 덮개를 닫지 않은 선박이 침몰한 사고를 계기로 6월까지 전체 내항 화물선에 대한 화물 고박·과적 여부도 전부 점검할 예정이다.

해수부는 또 봄철 안개 등 기상악화로 인한 해양사고를 방지하고자 수협과 해양교통안전공단 등을 통해 기상·안전 정보를 더 신속하게 제공하겠다고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr