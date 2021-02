국민은행 "KB모바일인증서 가입자 700만명 돌파"

"KB금융 주요 계열사 앱에서도 인증서 사용"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 25일 KB모바일인증서의 가입자가 700만 명을 돌파했다고 밝혔다.

KB모바일인증서는 공인인증서를 대체하기 위해 국민은행이 2019년 7월 자체기술로 개발했으며 국세청 홈택스, 정부24, 국민신문고에서도 사용 가능한 은행권 대표 인증서다. KB금융그룹 내 KB증권, KB카드, KB손해보험, KB생명보험, KB저축은행 등 주요 계열사 앱에서도 인증서를 사용할 수 있다.

KB모바일인증서는 국민은행을 처음 거래하는 고객도 영업점 방문 없이 모바일로 거래가 가능하다. 복잡한 암호 대신에 패턴·지문·페이스ID(아이폰) 등 고객이 가장 편리한 방법으로 인증 방법을 선택할 수 있다. 또 국내 은행 중 유일하게 소프트웨어뿐만 아니라, 하드웨어까지 보안기술을 적용해 안정성과 신뢰성을 높였다.

타 인증서와 달리 유효기간도 없어 주기적으로 인증서를 갱신 해야하는 번거로움을 없앴다. 디지털 소외계층 등 비대면 발급이 어려운 고객은 가까운 영업점에 방문하면 일회용 신청 번호를 받아 인증서를 쉽게 발급받을 수 있다.

국민은행 관계자는 “공공기관을 시작으로 KB모바일인증서의 활용 범위를 지속적으로 확장해 국민의 일상생활에 친숙하고 편리한 인증서비스로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr