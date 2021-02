[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 다음달 3일까지 다양한 인기 수산물을 선보이는 ‘봄맞이 제철 수산물 모음전’을 진행한다고 25일 밝혔다.

봄철 별미로 손꼽히는 도다리 관련 먹거리를 준비했다. 쫄깃한 식감이 일품인 강도다리회(350g/팩/냉장)와 쑥국용 봄도다리(마리/냉장/국산)를 판매한다. 새콤한 소스를 다양한 채소와 함께 버무린 강도다리 회무침도 구매할 수 있다.

봄 제철 대표 수산물인 생물 주꾸미(100g/냉장/국산)와 회나 무침, 조림 등 다양하게 활용 가능한 새꼬막(100g/냉장/국산) 등도 준비돼있다.

롯데마트 관계자는 “다가오는 봄을 맞아 다양한 제철 수산물을 모아 선보이게 됐다”며 “롯데마트에서 제철 신선식품들을 만나 보시고 봄기운을 가득 느껴보시기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr