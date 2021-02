위메프, 이달 말일 '2월 베스트' 행사…120개 인기상품 특가판매

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 오는 28일 '2월 베스트'를 열고 월간 인기 특가상품을 모아 앙코르 특가딜을 진행한다고 25일 밝혔다.

월간 베스트 행사는 위메프에서 매일 진행되는 '투데이특가' 상품 중 판매량, 평점 등 고객 호응이 높은 인기상품을 엄선해 매 월 마지막날 단 하루 동안만 특가딜 당시 가격으로 선보인다.

2월 베스트에서는 120여개 인기 특가상품을 선정해 특가로 판매한다. 주요 상품은 ▲아망떼 레인포레스트 세미마이크로 차렵이불 1만8900원 ▲페브리즈 공기탈취제 에어 275g 맑은 하늘 바람 3개 + 페브리즈 테이프 클리너 8890원 ▲쿠첸 6인용 전기압력밥솥 8만9900원 ▲디즈니 프린세스 디럭스 스티커북 4900원 ▲모이몰론 클립도톨 자가드 상하 8000원 등 생활·주방용품 및 유아동용품이다.

이밖에 봄맞이 다이어트·건강관리 맞춤형 상품으로 ▲매일유업 매일멸균 저지방 1% 200㎖*48팩 1만6900원 ▲천호엔케어 녹용품은 산삼 배양근(쇼핑백 포함) 1만5700원 등도 선보인다. 행사 전 상품은 무료 배송한다.

위메프 관계자는 "매월 마지막날은 위메프 투데이특가 인기상품을 확인하고 특가딜 당시 가격으로 구매할 수 있는 기회"라며 "2월 베스트에서는 이 달에 특히 인기 높았던 생활용품, 유아용품, 식품 등의 상품군을 특가로 준비했다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr