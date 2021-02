[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 관계직원과 함께 영신초등학교 앞에 설치된 교통신호제어기를 살피며 신학기 대비 통학로 안전점검에 나섰다.

채 구청장은 먼저 영신초등학교를 방문해 과속방지턱, CCTV 등 시설 관리현항을 살피고, 금연·주차·식품위생·청소 등 민원다발지역 현장도 둘러보았다.

이후 개교를 앞둔 신길중학교를 찾아 학교 안팎의 안전시설과 보도, 통학로를 꼼꼼히 점검했다.

채현일 구청장은 "학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 즐거운 학교생활을 할 수 있도록 통학로 안전대책과 보행환경 개선 더욱 세심히 챙기겠다"고 전했다.

