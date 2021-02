이재용 부회장 '경영권 승계 의혹' 재판 다음달 11일 재개

[아시아경제 조성필 기자] 코로나19 여파로 연기됐던 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계 의혹에 관한 재판이 다음 달 재개된다.

24일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의25-2부(재판장 박정제 부장판사)는 다음 달 11일을 이 부회장에 대한 2회 공판 준비기일로 지정했다. 지난 22일자로 이뤄진 법원 정기인사에 따라 재판부 구성원 중 2명이 변경된 이래 첫 재판이다. 준비기일은 정식 공판과 달리 피고인이 직접 출석할 의무가 없다.

재판부는 당초 지난달 14일을 공판 준비기일로 지정했으나 코로나19 확산을 고려해 기일을 미뤘다. 이 부회장과 삼성그룹 관계자 11명은 자본시장법상 부정거래 행위 및 시세조종, 업무상 배임 등 혐의로 지난해 9월 재판에 넘겨졌다. 검찰은 2015년 이뤄진 삼성물산과 제일모직 합병이 이 부회장의 경영권 승계를 위해 삼성그룹 미래전략실 주도로 이뤄졌다고 보고 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr