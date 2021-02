고흥군, 농업인 안전재해 예방 홍보 및 지원 적극 펼쳐

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 고흥군(군수 송귀근)은 농작업 사고ㆍ재해의 선제적 대응 및 사전 예방관리로 지속가능한 농업ㆍ농촌을 실현하기 위해 농업인 안전재해 예방 홍보에 주력하고 있다고 24일 밝혔다.

군은 농업인이 필요한 건강안전 정보를 얻고 안전보건에 대한 인식을 높일 수 있는 기회 제공을 위해 농업기술센터와 농업기계임대사업소 내에 ‘건강한 농업인, 안전한 농작업’ 현황판과 작목별 농작업 안전 가이드 및 상해 발생별 응급처치 포스터 등 35종을 설치했으며, 온라인 기반 정보 서비스인 농업인365의 정보를 전달 할 수 있는 키오스크(다양한 정보를 터치 스크린으로 전달)를 운영하고 있다.

군 관계자는 “농업인의 산업재해 발생률은 일반 산업 근로자보다 높은 반면, 안전사고 예방과 안전교육 지원은 아직도 미흡한 실정이다”며, “군에서는 앞으로 농업인 안전재해 예방과 안전보건 관리를 위한 사업을 적극 발굴ㆍ추진하고, 안전교육도 지속적으로 실시하여 농업인 안전재해 예방의 선도적인 역할을 해나가겠다”고 말했다.

한편, 고흥군은 지금까지 농작업 환경개선 관련 사업을 추진, 32개소에 편의장비 및 안전보조구 2700여점을 보급했으며, 농작업 재해 및 농기계 사고 예방 안전 캠페인을 추진해 농기계 안전반사판 500개를 부착 지원했다.

올해에도 농작업 안전모델 시범사업 등 2개 사업을 추진하고, 농작업 재해, 농기계 사고 예방 교육 및 캠페인을 추진할 계획이다.

