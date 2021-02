교육비 경감을 위해 1인당 30만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 다자녀 가정에 대한 학교 교육의 기회균등을 실현하기 위해 다자녀 가정의 셋째 이후 학생에게 입학 준비 물품 구입비를 지원한다고 24일 밝혔다.

초·중·고·특수학교에 입학하는 다자녀 학생 8000여명에게 1인당 30만원씩 입학 지원할 예정이다.

지원 대상은 출산 또는 입양으로 셋 이상 자녀를 양육하는 가정의 자녀 중 셋째 이후의 신입생이며, 학생이 입학하는 학교로 신청하면 된다.

1~2차에 걸쳐 신청을 받으며 1차 신청 기간은 입학 후 3월 12일까지로 3월 말에 지원하며, 2차 신청 기간은 3월 15일부터 31일까지로 4월 말에 지원할 계획이다.

황둘숙 재정복지과장은 “입학 준비 물품 구입비의 신속한 지원을 통해 다자녀 가정 학부모의 경제적 부담 완화에 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

