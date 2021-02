김경욱 사장 "직고용은 국민 생명안전 직결…인국공 사태, 구제 방안 모색"

[아시아경제 이동우 기자] 김경욱 인천국제공항공사 사장은 24일 공사 비정규직의 정규직 전환 과정에서 촉발된 이른바 '인국공 사태'와 관련해 "직접고용 보다 더 큰 것은 고용 안전을 위한 정규직 전환"이라고 밝혔다.

김 사장은 이날 오후 인천공항공사 대회의실에서 기자회견을 열고 지난해 인국공 사태와 관련해 "정부의 가이드라인은 나와 있고 방향은 설정돼 있다"며 "구체적으로 언제, 어떻게 추진할 것 인가는 검토를 해봐야 한다"고 말했다.

그러면서 "아직까지 공감대 형성이 부족한 부분이 있다. 대화를 통해 간극을 좁힌 이후 추진이 가능할 것"이라며 "이 문제는 사장의 책임하에 결정하고 책임을 질 문제로 의견을 청취, 평가하고 과정을 거쳐 구체적인 방향을 잡겠다"고 강조했다.

그러면서 "직고용은 국민의 생명 안전과 직결된 것이다. 어떻게 적용할 것인지 고민해야 한다"며 "고용안정에 대한 문제가 어느 부문까지 고용안정의 범위로 포함할 것인지, 처우개선 문제가 따르게 되므로 이 부문은 어떻게 할 지 검토할 여지가 있다"고 덧붙였다.

김 사장은 또 "직고용 과정에서 소방대 등 분야에서 탈락을 했고 호소를 하듯 시위를 한다"며 "불법 해고냐 아니냐 논쟁이 있다. 기본적으로 정부 정책을 추진하는 과정에서 피해를 입은 것은 맞다. 구제 방안 모색해야 한다"고 말했다.

김 사장은 "권익위원회 권고는 체력 검정 등에서 떨어진 분들이 있다"며 "기준 자체가 불합리하다면 기준을 변경할 필요가 있다. 외부에 있는 구직자 분들과 형평성 확보가 돼야 한다"고 설명했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr