LG전자, 여의도 현대백화점에 국내 최대 규모 매장 오픈

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 서울 여의도 소재 '더현대 서울'에 국내 백화점 내 베스트샵 가운데 최대 규모 매장을 연다고 24일 밝혔다.

'더 현대 서울'에 LG전자가 오픈하는 베스트샵 매장은 약 680㎡ 규모로 국내 백화점에 입점한 매장 가운데 가장 크다. 지하 7층~지상 8층 규모의 '더 현대 서울'은 현대백화점이 오는 26일 개점하는 서울 지역 최대 규모 백화점이다.

매장 입구에는 LG전자의 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R'와 'LG 클로이 바리스타봇'이 전시돼있다. LG 시그니처 올레드 R는 올레드의 압도적인 화질을 유지하면서도 시청할 때는 화면을 펼쳐주고 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 말아 넣는 세계 최초의 롤러블 TV다.

LG전자는 로봇 브루잉 마스터 자격증을 획득한 LG 클로이 바리스타봇 시연존도 운영한다. 고객들은 바리스타봇이 핸드드립 방식으로 커피를 만드는 모습을 직접 볼 수 있다. 브루잉 마스터는 커피 추출 도구 및 방식을 이해하고 최적의 커피를 만들어내는 능력을 평가하는 민간자격 검정이다.

이 매장의 절반은 ▲공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션 ▲초프리미엄 LG 시그니처 ▲초프리미엄 빌트인 시그니처 키친 스위트 등으로 조성한 전용 공간이 차지한다. 홈 인테리어에 관심이 높은 고객은 선호도에 따라 다양한 공간 솔루션을 경험할 수 있다.

또한 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 156,000 전일대비 1,500 등락률 -0.95% 거래량 1,038,197 전일가 157,500 2021.02.24 11:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -0.95%...코로나 뚫은 LG전자, 작년 올레드 TV 출하량 200만대 돌파LG전자, 20여개 TV 업체에 웹OS 공급…플랫폼 사업 강화 close 는 다양한 색상과 재질을 고를 수 있는 오브제컬렉션의 제품군을 한 공간에서 체험할 수 있도록 했다. LG 오브제컬렉션은 주방, 거실, 세탁실 등 집안 곳곳에서 사용하는 가전들을 조화롭고 일체감 있는 디자인으로 구현해 집안의 인테리어를 완성해준다. 이외에도 고객들은 올해 선보인 LG 휘센타워 에어컨, LG 코드제로 A9S 씽큐 및 올인원 타워 등 다양한 LG전자 제품들을 직접 둘러보고 상담받을 수 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr