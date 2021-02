수원시, 노인맞춤 돌봄서비스 대폭 확대한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 올해 '노인맞춤 돌봄서비스' 대상을 확대한다.

노인맞춤돌봄서비스는 돌봄이 필요한 노인들에게 안전지원ㆍ사회참여ㆍ생활교육ㆍ가사지원 등 복지 서비스를 맞춤형으로 제공하는 사업이다.

수원시는 만 65세 이상 국민기초생활수급자, 홀몸 노인, 신체ㆍ인지기능이 저하된 노인 등 대상자들이 거주지에서 편리하게 서비스를 받도록 수원시 전 지역을 10개 권역으로 나누고, 각 권역의 사회복지 관련 기관에서 사업을 수행하게 된다.

시는 올해 더 질 높은 서비스를 제공하기 위해 돌봄 서비스 대상ㆍ예산을 대폭 늘렸다.

시는 먼저 수혜 대상을 6938명으로 전년 대비 15% 확대했다. 사업 예산도 71억원에서 84억원으로 18.3% 늘렸다. 사회복지사ㆍ생활지원사 등 사업 수행 인력은 368명에서 450명으로 증원했다.

시는 24~25일 이틀 간 팔달노인복지관ㆍ광교노인복지관에서 '2021년 노인맞춤돌봄서비스 민ㆍ관 담당자 교육 및 간담회'를 갖는다.

시 관계자는 "내달까지 돌봄 서비스 대상 노인 1000명을 조기 발굴할 계획"이라며 "노인들을 통합적으로 지원할 수 있도록 노인일자리 사업, 응급안전안심서비스ㆍ노인상담센터 운영 등에 집중하겠다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr