나주교육지원청 ‘행복마을학교 운영 설명회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 나주교육지원청은 23일 나주교육센터에서 마을학교 운영자, 교육지원청 관계자 등이 참석한 가운데 ‘2021. 목사고을 나주행복마을학교 운영 설명회’를 개최했다.

이날 설명회는 학교와 마을이 상생하는 마을학교 네트워크를 구축하고 마을학교 운영자들의 역량 강화를 위해 실시했다.

강의는 이재민 대표(광양 백운산마을학교)를 초빙해 ‘마을교육과정과 마을학교의 만남’을 주제로 진행됐고 마을학교 운영 매뉴얼 및 보조금 집행지침 안내, 목사고을 나주행복마을학교 네트워크 운영 방안 등을 협의했다.

설명회는 ‘마을학교 운영자 역량 강화’와 학교·마을 연계 교육활동, 마을학교 네트워크 운영 우수사례 등을 공유했다.

마을학교는 마을교육공동체 구성원이 ▲지역사회 연계 체험활동 ▲대안적 교육활동 ▲방과 후 ▲돌봄 등 지역의 아이들을 민주시민으로 성장시키는 마을교육공동체 운영형태 중 하나다.

‘2021년 목사고을 나주행복마을학교’는 지난해 운영했던 도 지정 마을학교(1교), 시 지정 마을학교(16교)에 올해 예비마을학교(5교)가 추가돼 총 22교를 운영할 예정이다.

나주행복마을학교는 ▲마을 탐방 ▲목공체험 ▲천연염색 ▲전통놀이 ▲농사 체험 ▲생태체험 ▲유튜브 제작 ▲사진 촬영 ▲도예체험 등 나주지역의 인적 물적 자원을 활용한 프로그램으로 지역의 학생들을 찾아갈 계획이다.

김영길 교육장은 “학교와 마을은 교육공동체와 거버넌스 체계를 구축해야 한다”며 “학교 교육과정을 학생의 눈높이와 성장 중심으로 적절히 재구성하고 마을을 통해 교육 주체가 서로 연대하고 소통하는 마을교육공동체 문화를 조성해야 한다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr