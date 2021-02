[아시아경제 지연진 기자] 수산아이앤티 수산아이앤티 050960 | 코스닥 증권정보 현재가 37,400 전일대비 200 등락률 +0.54% 거래량 116,571 전일가 37,200 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 수산아이앤티, 주가 4만 2450원 (-11.1%)… 게시판 '북적'AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 수산아이앤티 "블록딜 진행…공장 효율화 및 투자 활용" close 는 지난해 12월31일 기준 보통주 1주당 125원을 현금배당하기로 결정했다고 23일 공시했다. 배당금총액은 8억4387만원으로, 시가배당율은 1.0%다.

