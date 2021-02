김영록 전남지사, 농업농촌 발전 방안·활성화 모색

한국생활개선전라남도연합회와 간담회 개최

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 농업농촌 발전방안과 지역사회 활성화에 따른 역할을 모색했다.

23일 전남도에 따르면 이날 김 지사는 한국생활개선전라남도연합회와 간담회를 갖고 “농업 발전과 으뜸마을 가꾸기 운동 추진에 앞장서 달라고 당부했다.

간담회는 박영희 한국생활개선전라남도연합회장을 비롯한 도 임원과 시·군 회원 등 400여 명이 참석한 가운데 ‘농업농촌 발전방안 논의와 지역사회 활성화를 위한 생활개선 역할’이란 주제 열렸다.

도는 생활개선 활성화를 위한 여성 지도자 역량강화 및 농촌여성 능력개발 교육 등을 위해 시·군 활동지원 5개 사업과 도연합회 2개 사업을 지원하고 있다. 이 사업들은 여성들의 농촌사회 활력 주도 및 능력개발을 목표로 한다.

간담회는 농촌에서 여성들이 느끼는 애로사항과 함께 농촌사회 발전을 고민하고 해결방안을 찾는 귀중한 자리가 됐다고 호평 받았다.

김 지사는 “모든 회원들이 참석하지 못해 아쉽지만 생활개선 회원이 지난해 코로나19와 집중호우 시 봉사활동 등을 통해 지역사회의 어려움을 극복하는데 앞장서줘 감사하다”며 “전남 농업·농촌의 핵심주체로서 농업 발전과 청정전남 으뜸마을 가꾸기 운동 추진에도 앞장서 달라”고 말했다.

한편 생활개선전라남도연합회는 농업과 농촌을 이끌어가는 학습단체 중 하나다. 지난 1958년 생활구락부로 출발해 농촌여성 능력개발과 전문역량 강화, 전통 문화 향토지킴이 육성, 지역사회 활성화를 위한 봉사 등 활발한 활동을 벌이고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr