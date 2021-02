"은퇴 후 당신의 이야기를 들려주세요"

만 50세 이상 참여, 신중년 인생이모작 성공 수기 공모전 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지역의 신중년 세대를 대상으로 인생이모작 성공 수기 공모전을 개최한다.

이번 공모전은 신중년 세대의 인생 2막에 대한 사회적 관심을 도모하고 은퇴 후 삶의 중요성을 알리기 위해 기획됐다.

공모전 주제는 '은퇴 후 더 활기찬 나의 인생 이야기'로 은퇴 후 재취업 또는 인생이모작에 성공한 사례, 인생이모작을 준비한 경험이나 방법 공유, 은퇴 후 재능 나눔, 사회 공헌 활동 경험 등이다.

은퇴 후에도 활기차게 살아가고 있는 신중년 세대(만 50세 이상)라면 누구나 참여할 수 있다.

접수 기간은 25일부터 4월 30일까지며, 경남인생이모작지원센터 누리집에 게시된 양식을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

수기 공모전 참여 작품 중 심사를 통해 최우수상(1명, 상금 50만원), 우수상(2명, 상금 30만원), 장려상(4명, 20만원), 열정상(20명, 5만원) 등 총 27편을 시상할 계획이며 우수작으로 선정된 작품은 수기집 출간과 신문에 기고할 예정이다.

