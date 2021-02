한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,420 전일대비 50 등락률 -1.44% 거래량 17,362,519 전일가 3,470 2021.02.23 09:40 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 커뮤니티 활발... 주가 6.81%.[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일한화생명, 1주당 30원 현금배당 결정 close 은 23일 오전 9시 30분 현재 전일보다 2.74% 내린 3375원에 거래되고 있다. 거래량은 1594만 4080주로 전일 거래량 대비 38.05% 수준이다. 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,420 전일대비 50 등락률 -1.44% 거래량 17,362,519 전일가 3,470 2021.02.23 09:40 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 커뮤니티 활발... 주가 6.81%.[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일한화생명, 1주당 30원 현금배당 결정 close 은 국내 2위의 생명보험사로 알려져 있다.

2월 19일 신한금융투자의 임희연 연구원은 '장기금리가 본격적인 상승세에 접어들었음. 지난 수 년간 IFRS17 도입 준비와 동시에 지속된 초저금리 환경은 동사의 존속 여부에 대한 시장의 우려를 증대시켰고, 이에 주가가 21F PBR 0.19배 수준에 머무르는 점을 감안하면 금리 상승과 LAT 잉여액이 3.1조원으로 늘어난 점은 동사의 밸류에이션 상승 조건을 충족함. 금리 상승기의 대표적인 수혜주임을 감안해 생명보험 업종 관심주로 유지함. '이라며 한화생명의 목표가를 3300원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한화생명을 825만 8816주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 9만 5803주 순매수, 827만 216주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr