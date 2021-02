한화생명 판매자회사 신임대표에 구도교 영업총괄 전무 내정

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,375 전일대비 95 등락률 -2.74% 거래량 16,046,519 전일가 3,470 2021.02.23 09:29 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 커뮤니티 활발... 주가 6.81%.[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일한화생명, 1주당 30원 현금배당 결정 close 은 오는 4월 1일 출범하는 판매전문회사 '한화생명금융서비스' 대표이사에 구도교 한화생명 영업총괄 전무를 내정했다고 23일 밝혔다.

구 내정자는 30년 동안 현장을 지켜온 보험 영업 베테랑으로, 보험영업 이해도와 역량, 전사적 사업 추진력 등 CEO로서 자질을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 최근까지 판매전문회사 추진 업무를 총괄해왔다.

1990년 한화생명(옛 대한생명)에 입사해 지역본부장, 개인영업본부장 및 CPC전략실장을 거치며 보험 영업 전 과정에 걸친 경영역량을 보유했다는 평을 받고 있다. 2018년 한화생명 영업총괄로 부임해 한화생명의 보험영업 전략을 진두지휘하는 핵심 역할을 담당했다.

구 내정자는 다음달 15일 정기주주총회를 거쳐 한화생명금융서비스 신임 대표이사로 취임할 예정이다. 약 540개의 영업기관, 1400여명의 임직원, 2만여명의 FP가 소속된 대형 판매전문회사를 이끌게 된다.

한화생명 관계자는 "구 내정자는 30년 경력의 영업 전문성을 바탕으로 업계 1위 보험 판매전문회사를 이끌 적임자"라며 "고객관리 및 FP육성 프로세스 차별화 등 한발 앞선 한화생명금융서비스를 성공적으로 이끌 것으로 기대한다"고 말했다.

