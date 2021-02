서초형 평생교육 3합(통합·조합·화합)프로젝트 추진

서초구, ‘글로벌 평생학습도시 서초’ 도약 위한 ‘평생교육 중·장기 발전계획’ 수립 착수...서초형 평생교육 통합 플랫폼 구축 계획수립 위해 3월 연구용역 착수, 7월까지 5개월간 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서초구가 포스트코로나 시대와 4차 산업혁명 시대를 맞아 ‘글로벌 평생학습도시 서초’ 도약을 위한 ‘서초구 평생교육 중·장기 발전계획 수립’에 착수한다

구는 ‘평생교육 정보 통합플랫폼 구축으로 열린교육 1번지 서초 구현’이라는 목표 아래 서초형 평생교육 3합(통합·조합·화합)을 통해 구민들에게 보다 열린 평생학습의 기회를 제공하기 위해 평생교육 전문기관인 대한민국평생교육진흥재단에서 오는 7월까지 총 5개월 간 연구용역을 실시한다.

이번 연구용역의 목적은 서초구 평생교육의 통합과 효율적인 역할분담을 통한 평생교육 정보들을 주민들에게 보다 가깝고 편리하게 제공, 글로벌 평생교육 시대에 걸맞는 컨트롤 타워 역할을 정립하기 위함이다.

용역의 주요 과제를 살펴보면 ▲그간 중복되거나 부서별로 흩어져 있던 평생학습 사업들을 통합해 연계·조정하는 통합 플랫폼 구축 ▲다양한 평생교육을 패키지 프로그램화 ▲조화롭고 통합된 교육을 통해 구민들의 삶의 질 향상 등에 대해 중점을 두고 추진한다.

구는 이번 용역을 통해 글로벌 평생교육 비전·전략과 서초구만의 특화된 ‘평생교육 중·장기 발전계획’을 수립한다. 이를 통해 평생교육의 기틀을 마련, 보다 수준 높은 ‘서초형 평생교육 환경’을 만들 예정이다.

한편, 구는 ‘열린 평생교육 1번지 서초’를 위해 ‘대한민국의 표준’이 되는 사업들을 지속적으로 추진하고 있다. 먼저 전국 최초로 아버지들의 힐링공간인 ‘아버지 센터’는 지난 2016년 개관, 아빠는 최고 요리사, 행복한 아버지합창단, 팔단금 수련 등 300여개 강좌를 운영하고 있으며, 서초구 평생교육의 대표 사업으로써 전국 지자체에서 벤치마킹을 하고 있다.

이외에도 구는 아래와 같이 서초만의 특화된 다양한 평생교육을 활발히 펼치고 있다.

? 어린이, 어르신 등 취약계층을 위한 실질적 평생학습기회 확대

? 취약 아동·청소년 학습 진로 멘토링 ‘서리풀샘’

? 전국 최초 임산부·영유아 위한 특화된 ‘서초모자보건지소’의 ‘건강부모 교육’

? 어르신 디지털 격차를 좁히는 ‘스마트시니어 사업’

? 전국 최초 어르신 문화여가 복합공간인 ‘느티나무쉼터’에서 운영하는 ‘서리풀 스마트 시니어 학교’

? 반려동물 천만시대 맞춤 교육 ‘어린이 반려동물 문화교실’

일자리와 함께 누리는 평생교육

? 경단녀를 위주로 인성 교육강사 양성과정 수료 후 지역 내 어린이집 등 파견하여 나눔을 주제로 하는 ‘유아 나눔 인성교육’

? 관내 학생들에게 심리정서, 진로직업 등 다양한 분야에 걸쳐 차별화된 지식을 전달해 주는 ‘서초구 마을강사 운영사업’

? 4차 산업시대에 걸 맞는 미래대비 서초형 평생교육 확대

? 4차 산업혁명 시대 급증하는 창의과학 교육(AI로봇 활용)인 ‘서초형 AI 코딩 교육’

? 서울대학교 지도교수, 전문가 등과 함께 사회문제 해결방안을 모색하는 미래 리더 양성프로그램 ‘서초 청소년 리더십 컨퍼런스’

? 카이스트와 함께하는 서초미래 인재 양성사업인 ‘4차산업 서초청년 취업스쿨’

구 관계자는 “다양한 생애주기별 ‘평생교육 정보 통합 플랫폼’을 구축하고 1℃ 정성을 더해 보다 따뜻하고 ’열린 평생교육 1번지 서초’를 구현하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

