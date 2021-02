올가홀푸드, 생활 속 플라스틱 줄이기…‘고고챌린지’ 캠페인 동참

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원 올가홀푸드는 강병규 대표가 탈(脫)플라스틱 사회 전환과 공감대 형성을 위해 환경부가 진행 중인 생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참했다고 23일 밝혔다.

‘고고챌린지’는 생활 속 플라스틱 사용을 줄이기 위해 환경부가 시작한 인증 릴레이 캠페인이다. 하지 말아야 할 실천 1가지와 해야 할 실천 1가지를 약속하는 팻말을 들고 사진을 촬영한 후 '#탈플라스틱, #고고챌린지, #플라스틱줄이기' 등의 해시태그와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고 실천 다짐 릴레이를 이어받을 3명을 지목하면 된다.

강병규 올가홀푸드 대표는 이수용 컨트롤유니온 코리아 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 생활 속 플라스틱 줄이기 실천 다짐 릴레이를 이어 나갈 다음 주자로 지동훈 국제공정무역기구 한국사무소 대표, 서종석 해양관리협의회 한국사무소 대표, 송훈 셰프를 추천했다.

강 대표는 “탈 플라스틱 사회로의 전환을 위한 환경부의 노력에 동참하고자 이번 고고챌린지 캠페인에 참여하게 되었다”며 “올가홀푸드는 국내 녹색소비문화를 선도하고 있는 유통사로서 플라스틱 사용 최소화를 위한 친환경 포장재 연구 및 도입 노력을 계속해 나갈 예정이다”고 말했다.

한편, 올가홀푸드는 작년 5월 환경부 제1호 녹색특화매장으로 선정된 후 플라스틱 쓰레기 발생을 최소화하는 ‘제로웨이스트’ 소비 경험을 소비자들에게 지속적으로 선보이고 있다.올가홀푸드는 앞으로도 더 많은 소비자들이 플라스틱 쓰레기를 줄이고 친환경 소비를 직접 체험할 수 있도록 환경부 지정 녹색특화매장과 ‘제로웨이스트’ 캠페인을 지속적으로 운영 및 확대한다는 계획이다.

