[아시아경제 김봉주 기자] AOA 지민의 괴롭힘을 폭로했던 AOA 출신 권민아가 누드 화보를 공개했다.

권민아는 21일 SNS에 별다른 화보 사진 여러 장을 올렸다.

사진에서 그는 노출도 불사했다. 상반신 누드컷에서 권민아는 매끈한 몸매를 뽐내며 청바지만 입고 있는 모습이다.

한편 걸그룹 AOA 출신인 권민아는 지난해 7월 팀 활동 시절 리더 지민으로부터 11년간 지속적인 괴롭힘을 당했다고 폭로했다.

당시 권민아는 괴로움을 토로하며 수차례 극단 선택을 시도하는 모습으로 안타까움을 샀다. 결국 지민은 그룹을 탈퇴하고 연예 활동을 중단했다.

