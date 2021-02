SK이노, SK종합화학 지분매각 추진

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 12,000 등락률 -4.05% 거래량 1,093,541 전일가 296,000 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 최태원 "배터리 생태계, 산학 협업 매우 중요"SK이노베이션, 외국인 2만 7229주 순매도… 주가 1.35% close 이 석유화학 자회사 SK종합화학 지분 절반가량을 팔기로 했다. 친환경 투자를 늘려온 SK그룹 차원 전략의 일환이다.

22일 업계에 따르면 SK이노베이션은 JP모건을 매각 자문사로 정해 글로벌 석유화학 기업을 대상으로 SK종합화학 지분 매각을 추진하고 있다. 현재까지는 경영권과 무관하게 지분 49% 이내에서 파는 것만 정해졌을뿐 구체적인 매각 대상이나 방식은 결정하지 않았다고 회사 측은 전했다. SK이노베이션은 SK그룹의 중간 사업지주로 SK종합화학 지분 100%를 갖고 있다.

SK이노베이션은 친환경 사업 강화 전략인 ‘그린 밸런스 2030’을 강화한다는 방침 아래 성장 재원을 마련하고 사업 시너지를 확대하기 위해 지분매각을 추진하고 있다. 회사 관계자는 "사업 시너지를 화갣하기 위한 방향으로 파트너링을 추진하고 있다"며 "재무적 투자가 아닌 전략적 투자자(SI)를 대상으로 매각한다는 방침"이라고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr