함양산삼항노화엑스포, D-200 더블이벤트 팡팡!

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2021 경남 함양산삼항노화엑스포(이하 엑스포) 조직위원회가 함양산삼항노화엑스포 개최 D-200(2월 22일)을 맞이해 다양한 온라인 이벤트를 진행한다.

엑스포 홍보영상을 공식 유튜브와 SNS에서 최초로 공개하면서 ‘홍보영상 더블 공유 이벤트’를 22일부터 3월 5일까지 진행한다.

더블 공유 이벤트답게 이벤트 당첨자의 경품도 더블로 커피 쿠폰 두 장이 제공될 예정이다.

이벤트 참여 방법은 엑스포 공식 인스타그램과 페이스북에 공개되는 홍보영상을 본인의 누리소통망(SNS) 채널 2개에 공유하고 인증하면 된다.

누리소통망(SNS) 계정이 하나뿐인 참여자는 카카오톡 친구 공유로 이벤트에 참여할 수 있다.

엑스포 홍보영상은 한글, 영문, 중문(자막)으로 제작됐고, 언어별로 운영되고 있는 공식 온라인 채널(페이스북, 인스타그램, 블로그, 웨이보, 구글 블로그 등)에서 D-200일인 22일부터 만나볼 수 있다.

엑스포 조직위원회는 기존 공식 유튜브 채널명을 ‘함양 산삼엑스포’보다 쉽고 기억에 확실히 남을 수 있는 ‘산삼 TV’로 변경하고, 시기별로 다채로운 콘텐츠를 선보이며 구독자들을 확보할 계획이다.

자세한 참여 방법은 함양산삼항노화엑스포 공식 누리소통망(SNS)과 유튜브 ‘산삼 TV’에서 확인할 수 있다.

김종순 조직위 사무처장은 “이번 이벤트는 D-200일을 기념해 엑스포를 널리 알려 관심을 유도하고 재미와 즐거움을 선사하는 데 목적이 있다”며 “남은 200일 동안 완벽한 행사 개최를 위해 더욱 노력하겠다”라고 말했다.

엑스포는 2021년 9월 10일부터 10월 10일까지 31일간 함양 상림공원 일원과 함양 대봉산 휴양 밸리 일원에서 정부승인 국제행사로서 개최된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr