아산나눔재단, '마루180' 상반기 입주 스타트업 8팀 선정

농식품, 헬스케어, 라이프스타일 등 여러 분야 스타트업 최종 선정

[아시아경제 김철현 기자] 아산나눔재단(이사장 한정화)은 창업지원센터 ‘마루180’ 2021년 상반기 입주 스타트업 8팀을 최종 선정했다고 22일 밝혔다.

서류 및 발표 심사를 거쳐 선정된 스타트업은 ▲달차컴퍼니(프리미엄 차(茶) 스타트업) ▲똑똑한소비자(인테리어 솔루션 서비스) ▲리브애니웨어(개인 맞춤 한 달 살기 숙소 추천 플랫폼) ▲반달소프트(식용곤충 사육시설 개발, 관리 스마트팜 개발) ▲새비허브코리아(데이터 엔지니어 위한 데이터 모델링 구축 관리 솔루션) ▲스트럼코리아(온라인 회의 위한 화이트보드 협업툴 제공) ▲이코니크(스몰 브랜드 론칭 플랫폼) ▲지니얼로지(AI기반 DNA 정보 증폭 솔루션) 등이다. 농식품, 헬스케어, 라이프스타일, 소프트웨어 등 다양한 분야의 팀이 선발된 것이 특징이다.

선정된 스타트업은 3월부터 최대 1년간 아산나눔재단의 창업지원센터 마루180의 사무 공간을 지정받아 사용할 수 있다. 마루180 내에 마련된 회의실, 휴게실, 수면실, 샤워실, 폰 부스 등도 자유롭게 이용 가능하다. 또한 아산나눔재단 네트워크, 인베스터데이 개최 등을 통해 투자 연계가 가능하며, 내부 자원 등을 활용해 홍보 및 마케팅을 지원한다. 해외 출장이나 콘퍼런스 등에 참가를 원하는 팀에게는 300만원 상당 금액이 제공된다. 입주 및 졸업사에게만 제공되는 전문가 매칭 프로그램 '마루커넥트'를 통해 업계 최고의 전문가로부터 1대 1 멘토링도 받을 수 있다.

천성우 아산나눔재단 스타트업센터 액셀러레이팅팀장은 "아산나눔재단은 상반기 입주하는 모든 팀이 마루180에서 마음껏 도전하고, 성장할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr