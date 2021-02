경주시, 안강읍 '관문 도로' 토지보상 해결 … 16년만에 연말께 완공

안강 중앙도시계획도로 3.2㎞ 중 548m 방치 구간 '공사 진척'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주 안강읍의 관문인 안강네거리 입구 '안강중앙도시계획도로' 확장 공사가 착공 16년 만에야 전 구간 확장 개통을 앞두고 있다.

22일 경주시에 따르면 안강중앙도시계획도로 3.2㎞ 구간 확장 공사가 올 연말 마무리될 예정이다. 지난 2005년부터 국지도 68호선 IC에서 안강읍 삼대삼거리까지 왕복 4차선 확장공사는 283억원이 투입된 가운데 지난 2005년부터 진행됐다.

하지만 전체 확장 구간 중 안강읍 산대삼거리 548m 구간 공사는 토지보상 관계로 지난해까지만해도 지지부진한 상태였다. 이로 인해 4차선 도로가 산대 삼거리를 앞두고 갑자기 차선이 줄어들면서 국지도 68호선 IC로 들어가는 차량들이 정체현상을 빚어왔다.

이에 따라 경주시는 2만5000여 안강읍 주민들의 불편해소를 위해 지속적인 협의를 벌인 결과, 지난해 지주와의 협의를 완료하고 현재 확장공사를 정상적으로 벌이고 있다.

주낙영 경주시장은 "올해 연말까지 공사를 마치면 안강읍 인근 도로의 교통흐름이 원활해지는 것은 물론, 인도가 확장돼 안강중·고등학교 학생들의 등하굣길 안전사고 우려도 사라질 것으로 기대된다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr