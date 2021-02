경찰청장 "학교폭력 근절대책 수립·시행…'비대면' 방식 예방 초점"

[아시아경제 이관주 기자] 스포츠계에서 시작된 '학교폭력' 논란이 사회 각계로 확산되고 있는 가운데 경찰이 코로나19 상황 속 '비대면 수업'에 맞는 학교폭력 근절 대책을 마련, 시행에 나선다.

김창룡 경찰청장은 22일 기자간담회에서 "학교폭력 근절과 관련 대책을 이미 수립해 시행단계에 곧 접어든다"면서 "올해 특히 비대면 수업이 병행해 이뤄질 가능성이 높아 비대면상으로 이뤄지는 학교 폭력을 사전 예방하는데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

김 청장은 "교육부 등 관련 부서와 긴밀히 협의해 학폭이 더 이상 지속되지 않도록 예방과 선도 상담 활동을 벌일 것"이라며 "학폭이 발생하면 학교와 긴밀하게 협의해 철저하고 신속하게 수사하겠다"고 강조했다.

이른바 '정인이 사건'으로 촉발된 아동학대 사건에 대한 적극적인 대응도 거듭 강조했다. 실제 최근 확인된 경북 구미·전북 익산 아동학대 사건의 경우 사건 인지 이후 경찰의 신속한 대응은 물론 살인 혐의 적용 등 강도 높은 대응으로 이어졌다. 김 청장은 "대응의 집중도나 수위가 과거에 비해 강해지고 높아졌다"며 "더욱 집중해 빈틈없이 수사하고 조치를 하는 기조는 계속 이어질 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr