[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 제13대 광주소방학교장으로 구동욱 소방정이 22일 취임했다.

1999년 소방간부공채 10기로 소방에 입문한 구동욱 학교장은 중앙소방학교 교육훈련팀장, 소방청 소방장비항공과 장비팀장, 전라남도 장성소방서장 등을 역임했다.

구 학교장은 일선현장과 교육훈련기관 등을 두루 거치며 소방행정업무 전반에 탁월하다는 평가와 함께 합리적인 업무 추진, 온화한 성품으로 부하직원들로부터 두터운 신망을 받고 있다.

구동욱 학교장은 “호남권 소방공무원 교육훈련의 핵심인 광주소방학교장으로서 소통과 화합하는 직장 분위기 조성과 현장에 강한 정예 소방인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

