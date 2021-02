부산경찰, ‘반부패 경제범죄수사대’ · ‘강력범죄수사대’ 출범

22일 부산시경찰청서 현판식 … 책임수사 체제 수사조직 확대 개편

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산경찰청은 22일 반부패·경제범죄수사대와 강력범죄수사대 현판식을 열고 책임수사 체제 전환을 위한 수사조직을 확대 개편했다.

반부패·경제범죄수사대는 기존 지능범죄수사대를 총경급 수사대장(대장, 류삼영 총경)으로 격상하고, 시경찰청 별관 건물에서 2개 계와 10개 팀으로 구성했다.

총 54명 체제로 시작해 공무원 부패 범죄 척결과 공공범죄·금융범죄·경제범죄 등 서민경제침해사범 척결에 주력한다.

검찰의 직접 수사 대상 범죄가 대폭 축소되면서 그동안 주로 검찰이 담당하던 사기·횡령 등 비중 있는 사건이 경찰 소관으로 넘어오면서 일반 경찰서에서 담당하기 힘든 첩보·내사 사건이나 사회적 관심도가 큰 사건을 담당하게 된다.

특히 조직적·무차별적으로 발생하는 전화금융사기에 대응하기 위해 부산경찰청은 보이스피싱 범죄 숙주 역할을 하는 콜센터 추적과 검거에 집중한다.

코로나19 등 어려운 경제 여건에 편승해 다수 피해자를 발생하는 전세·취업 빙자 사기 등 생활사기 범죄도 집중 단속한다.

강력범죄수사대는 기존 광역범죄수사대를 확대·개편(대장, 박준경 총경)해 시 경찰청 3층에서 4개 계, 15개 팀, 총 97명 체제로 시작한다.

광역단위 강·절도와 조직폭력, 마약·국제범죄사범 검거를 전담할 계획이다.

중요 강력사건과 조폭 개입 조직 사건과 불법마약류 유통 차단, 체류 외국인 조직범죄 및 불법 입·출국 국제범죄 집중단속 등 일상을 멍들게 하는 생활 주변 폭력과 침입 강·절도 범죄 등을 집중 단속한다.

진정무 부산경찰청장은 “서민경제 침해사범 척결과 강절도 범죄 검거 등에 총력을 다하고 인권 친화적 수사, 범죄로부터 안전한 사회를 만들도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr