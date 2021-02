SBI저축銀, 하나銀과 손잡고 모바일 '환전지갑' 출시

[아시아경제 송승섭 기자] SBI저축은행이 하나은행과 업무 제휴를 맺고 모바일 외화 환전 서비스 ‘환전지갑’을 출시했다.

22일 SBI저축은행은 자사 애플리케이션(앱) 사이다뱅크를 통해 1일 최대 100만원 한도 내에서 외화환전이 가능해졌다고 밝혔다. 앱으로 환전을 신청하면 해당 금액이 지갑에 보관되고, 필요할 때 하나은행 영업점에서 받는 방식이다.

또 외화를 타인에게 전송하는 ‘환전지갑 선물하기’ 기능이나 사전설정한 목표환율에 도달한 경우 카카오톡으로 알림을 받아 즉시 환전하는 ‘목표환율 자동환전’ 서비스도 이용할 수 있다.

서비스 대상 국가는 미국과 일본, 중국을 포함한 12개국으로, 미국 통화는 실적 조건 없이 90%의 우대환율을 적용한다.

김대중 SBI저축은행 이사는 “이번 외화 환전 서비스는 시중은행과 저축은행의 첫 금융제휴 서비스”라며 “앞으로도 보험, 카드, 투자 등 금융사와의 제휴 영역을 확장하겠다”고 말했다.

