3월 아파트 입주물량 40% 감소…전세난 심화 우려

[아시아경제 임온유 기자] 1∼2월 2만가구 이상이던 전국 아파트 입주 물량이 다음달 1만5000가구 수준으로 줄어든다.

22일 직방에 따르면 3월 전국의 아파트 입주 물량은 1만4700가구(22개 단지)로, 이달보다 38% 감소하는 것으로 조사됐다.

직방은 "1∼2월 상대적으로 많았던 수도권 입주 물량이 3월 들어 1만가구 가량 줄면서 전체 입주 물량 감소에 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다. 1월과 2월 입주 물량은 각각 2만252가구, 2만3786가구였다.

3월 입주 물량은 수도권이 5598가구로 2월(1만6511가구)과 비교해 66% 감소한다. 반면, 지방은 9102가구로 이달보다 25% 늘어나 3월 전체 분양물량의 62%를 차지한다.

지역별 예정단지를 살펴보면 서울에서는 마포구 염리동 마포프레스티지자이(1694가구)와 영등포구 양평동1가 영등포중흥S클래스(308가구) 등 2개 단지가 입주를 시작한다.

경기에서는 화성시 병점동 병점역아이파크캐슬(2666가구), 광명시 철산동 광명철산센트럴푸르지오(798가구), 안양시 만안구 안양동 안양센트럴헤센2차주상복합(132가구) 등 3개 단지가 집들이를 한다.

지방에서는 부산 북구 화명동 화명푸르지오헤리센트 886가구를 비롯해 대구 수성구 범어동 수성범어에일린의뜰(719가구), 충북 청주시 서원구 수곡동 청주더샵퍼스트파크(1112가구), 경남 양산시 덕계동 양산두산위브2차1·2단지(1122가구), 경북 영천시 완산동 e편한세상영천1·2BL(1210가구) 등 17개 단지의 입주가 예정돼 있다.

직방은 4∼5월에도 입주 물량이 월 1만가구 수준으로 감소할 전망이라며 일부 지역의 전세난 심화를 우려했다.

직방은 "4월에는 수도권에서 2041가구만 입주를 앞두고 있고, 5월은 지방을 중심으로 줄어 전체 입주 물량이 1만가구 수준이 될 전망"이라며 "판교, 위례 등 선호 지역 단지들이 입주를 앞두고 있고 6월부터는 예년 수준의 물량이 공급될 예정이어서 부작용은 크지 않을 것"이라고 전망했다.

직방은 "다만, 4∼5월은 수요자들의 움직임이 많은 이사철인 만큼 입주 물량이 적은 지역에서 전세매물 찾기가 어려워질 수 있을 것"이라고 예상했다.

