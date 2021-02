롯데하이마트 온라인쇼핑몰, '봄맞이 새단장 스위트홈' 행사 진행

2품목 이상 구매 시 엘포인트(L.POINT) 최대 100만포인트 증정

청구할인 10%, 네이버페이 결제시 5000 포인트, 현대카드 M포인트데이도 적립 등



[아시아경제 김유리 기자] 롯데하이마트 온라인쇼핑몰은 22일부터 28일까지 '봄맞이 새단장 스위트홈' 기획전을 연다고 밝혔다. 다가오는 봄을 맞아 이사·혼수를 준비하는 소비자를 위해 기획전과 함께 카드 청구할인 혜택, 네이버페이 5000포인트 적립, 현대카드 M포인트데이 행사 등을 준비했다.

기획전에서는 2021년 베스트 패키지, 이사·혼수, 이월 상품 클리어런스 세일 등을 다양하게 선보인다. 2021 베스트 패키지는 지난 설 연휴 진행한 '가장 갖고 싶은 상품 패키지' 조사를 기반으로 마련했다. 카테고리를 가전, PC, 가구, 생활 4개로 나눠 패키지를 준비했다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기, 의류건조기, PC는 노트북과 태블릿PC, 가구는 책상세트와 의자, 생활은 휴지와 물티슈 패키지를 대표 상품으로 선보인다. 행사 카드로 '2021년 베스트 패키지' 상품을 결제하면 10%를 최대 100만원까지 청구할인해준다. 기획전 상품을 2품목 이상 구매하면 엘포인트(L.POINT)를 최대 100만포인트까지 증정한다. 행사 기간 상품을 구매하고 이벤트에 참여하면 된다.

28일까지 네이버페이 적립 이벤트도 한다. 롯데하이마트 온라인쇼핑몰에서 네이버페이로 10만원 이상 처음 결제하는 소비자 2만명에게 네이버페이 5000포인트를 적립해준다. 혜택은 3월19일 일괄 지급한다. 22일 하루 진행하는 현대카드 M포인트데이 행사도 있다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 판매하는 모든 상품을 대상으로 하며 현대카드로 결제하면 결제 금액의 20%를 최대 5만원까지 M포인트로 쓸 수 있다. M포인트데이 행사 혜택은 청구할인과 중복으로 받을 수 있다. 22일 오전 11시와 오후 5시부터 20분동안 M포인트로 결제하면 사용한 M포인트의 50%를 2만5000원까지 페이백해주기도 한다.

김규호 롯데하이마트 온라인마케팅팀장은 "날씨가 따뜻해지면서 이사, 결혼 계획을 세우는 고객을 위해 봄맞이 기획전을 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr