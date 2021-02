전자랜드, OTT 열풍에 75형 TV 인기…판매량 206%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 22일 지난 1년간 OTT(Over-the-top) 플랫폼 열풍에 75형 TV 판매량이 증가했다고 밝혔다.

전자랜드가 지난해 2월부터 2021년 1월까지 가전 판매량을 분석한 결과 75형 TV는 전년 동기대비 206% 판매가 급증했다. 전자랜드는 큰 화면과 풍성한 사운드로 콘텐츠를 즐길 수 있도록 돕는 엔터테인먼트 가전에 대한 고객들의 수요가 증가한 것을 75형 이상 TV 판매 증가의 이유로 분석했다.

집에서 콘텐츠를 즐기는 고객들을 위한 프로모션도 준비했다. 전자랜드는 오는 28일까지 전자랜드 삼성제휴카드로 일부 TV 행사 모델을 구매 시 최대 50%까지 할인 혜택을 제공한다. 또한 ‘온오프라인 동시 IT 페스타’를 진행한다. 행사기간 100만원 이상 노트북, 데스크탑, 조립 PC를 구매한 고객에게 결제 품목 및 행사 모델에 따라 최대 36개월 장기 무이자, 최대 17만원 캐시백, 태블릿 PC(선착순 500명) 등을 사은품으로 제공한다.

전자랜드 관계자는 “언택트 일상의 확대로 집에서 편하게 콘텐츠를 즐기려는 수요가 점점 많아질 것”이라며 “엔터테인먼트 뿐만 아니라 많은 일상이 집으로 들어오는 만큼 그에 따른 가전구매 수요도 점차 변화할 것으로 예상한다”고 말했다.

